"Piłat przyznał Jezusowi więcej praw, niż demokraci przyznali prezydentowi Trumpowi"

Poncjusz Piłat przyznał Jezusowi więcej praw niż demokraci przyznali Donaldowi Trumpowi - powiedział republikański kongresmen Barry Loudermilk podczas debaty nad impeachmentem amerykańskiego prezydenta w Izbie Reprezentantów. Historyczna dyskusja w niższej izbie Kongresu USA budzi ogromne emocje zarówno wśród polityków, jak i zwykłych Amerykanów.

Izba Reprezentantów USA zatwierdziła w środę dwa artykuły impeachmentu Donalda Trumpa. Tym samym jest on czwartym w historii prezydentem USA, wobec którego sformułowano artykuły impeachmentu, i trzecim, który zostanie postawiony w stan oskarżenia przed Senatem.

Demokraci gorsi niż Piłat?

"Wypowiadacie otwartą wojnę amerykańskiej demokracji". Trump oskarża oponentów "Impeachment... czytaj dalej » - Kiedy Jezus został niesprawiedliwie oskarżony o zdradę, Poncjusz Piłat dał mu szansę, by spojrzał w twarz swoim oskarżycielom - przekonywał podczas emocjonalnej debaty republikański kongresmen Barry Loudermilk.

Jego zdaniem "podczas procesu Poncjusz Piłat przyznał Jezusowi więcej praw niż demokraci przyznali prezydentowi w tym procesie (o impeachment - red.)".

Kongresmen reprezentuje silnie republikański okręg w rejonie Atlanty, w stanie Georgia. Jest baptystą i autorem książki "And Then They Prayed" (z ang. A potem się modlili), zawierającej - jak głosi opis - "prawdziwe historie o niesamowitych wydarzeniach w historii Ameryki, których bieg zmieniła wspaniała moc modlitwy".

Loudermilk został po raz pierwszy wybrany do Izby Reprezentantów w 2014 roku.

Trump wzywa do modlitwy

W przeddzień kluczowego głosowania w kontrolowanej przez Demokratów Izbie Reprezentantów w sprawie jego impeachmentu Trump oskarżył Demokratów o dążenie do "próby nielegalnego, partyjnego zamachu stanu" oraz o wypowiedzenie "otwartej wojny" amerykańskiej demokracji.

Na kilka godzin przed debatą w parlamencie prezydent po raz kolejny zapewniał na Twitterze, że nie zrobił nic złego i wzywał do modlitwy.



Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

Spór o impeachment w atmosferze emocji

W środę artykuły impeachmentu zostały zatwierdzone przez Izbę Reprezentantów. Teraz procedura zostanie przejęta przez amerykański Senat, który będzie działał jako ława przysięgłych.

Za pierwszym artykułem impeachmentu Donalda Trumpa opowiedziało się 230 kongresmenów. Oskarża on prezydenta o nadużycie władzy. Przeciwko było 197. Za drugim z artykułów prezydenta USA, zarzucającym mu utrudnianie pracy Kongresu, zagłosowało 229 kongresmenów, a 198 było przeciw.

Spór o impeachment odbywa się w atmosferze emocji, zaciekłych partyjnych sporów i wzajemnych oskarżeń między partiami. Amerykanie są jednak prawie równo podzieleni i nieugięci w swoich opiniach na zasadność impeachmentu Trumpa.

We wtorek wieczorem w kilkuset miastach w USA odbyły się demonstracje wzywające do impeachmentu. Manifestujący oskarżali prezydenta między innymi o łamanie konstytucji oraz wzywali do "Trumpeachmentu". Część mediów sympatyzujących z republikanami jest wzburzona niecenzuralnymi hasłami i okrzykami podczas demonstracji.

