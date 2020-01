Chorwaci wybierają prezydenta. Niemal równe szanse kandydatów

Chorwaci w drugiej turze głosowania wybierają w niedzielę prezydenta. Ocenia się, że szanse między ubiegającą się o reelekcję konserwatystką Kolindą Grabar-Kitarović, a socjaldemokratycznym byłym premierem Zoranem Milanoviciem są niemal równie. Pierwszą turę przed dwoma tygodniami wygrał były szef rządu.

Druga tura wyborów odbywa się zaledwie pięć dni po objęciu przez Chorwację prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Niewielka przewaga

Wyniki przeprowadzonego przed drugą turą sondażu dają Milanoviciowi niewielką przewagę nad obecną prezydent. Z sondażu wynika także, że 21 proc. wyborców jest niezdecydowanych. To ich głosy mogą przesądzić o wynikach.



Pierwszą turę wyborów przeprowadzoną 22 grudnia 2019 roku wygrał kandydat Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji (SDP) Milanović. Zdobył prawie 30 proc. głosów. Na Grabar-Kitarović z rządzącej konserwatywnej Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ), która zajęła drugie miejsce, zagłosowało prawie 27 proc. wyborców.



Wprawdzie zakres władzy prezydenckiej w Chorwacji jest dość ograniczony, jednak szef państwa kieruje formalnie polityką zagraniczną i sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi.

Sprawdzian przed wyborami powszechnymi

Wybory prezydenckie, zdominowane w kampanii przez problemy korupcji, rosnącego nacjonalizmu i emigracji, są postrzegane jako sprawdzian przed wyborami powszechnymi, które odbędą się w 2020 roku. W poprzednich w 2016 roku wygrała HDZ, zdobywając 61 miejsc w 151-osbowym parlamencie, a SDP Milanovicia uzyskała 54 mandaty. Od tego czasu krajem kieruje rząd mniejszościowy HDZ, obecnie wraz z liberalną Chorwacką Partią Ludową - Liberalnymi Demokratami (HNS-LD).

Grabar-Kitarović krytykuje się za poparcie dla burmistrza Zagrzebia Milana Bandicia oskarżonego w 13 sprawach korupcyjnych, a także za oddanie hołdu generałowi Slobodanowi Praljakowi, który popełnił samobójstwo po tym, gdy został skazany za zbrodnie wojenne w Bośni i Hercegowinie przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii.

Źródło: PAP/EPA/ANTONIO BAT Obecna prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović w drugiej turze zmierzy się z byłym premierem Zoranem Milanoviciem Milanović, którego popiera liberalna opozycja, obiecuje natomiast Chorwację "normalną", wolną od nietolerancji, nienawiści i korupcji oraz należącą do "europejskich i postępowych krajów zachodnich". Akcentuje, że podczas jego rządów w latach 2011-2015 zwiększyły się prawa homoseksualistów i podjęto kroki, by ulżyć osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Chce też poszerzyć prawa mniejszości serbskiej, co jest w Chorwacji sprawą bardzo delikatną ze względu na silne sentymenty antyserbskie. Popiera go liberalna opozycja.



Analitycy uważają, że jego szanse osłabia fakt, iż jest kojarzony z okresem głębokiej depresji ekonomicznej w latach 2009-2015.

Prezydent jest w Chorwacji wybierany na pięcioletnią kadencję i jego urząd ma charakter głównie reprezentacyjny, choć głowa państwa ma także pewne wpływy polityczne w kraju.

Problemy Chorwacji

Chorwacja, która wstąpiła do UE w 2013 roku, jest drugim najuboższym krajem Unii. Boryka się z problemem korupcji oraz odpływem najmłodszych obywateli za granicę, przede wszystkim do Niemiec. Poza granicami kraju pracuje ponad 15 proc. Chorwatów.

Sondaże wykazują, że do 70 proc. obywateli jest niezadowolonych z kierunku, w którym zmierza kraj. Prezydent uciekła się nawet w grudniu do zaskakującego apelu, prosząc, by Chorwaci nie wyjeżdżali, gdyż dzięki zawartym przez nią porozumieniom będą mogli pracować dla innych krajów z domu, zarabiając nawet osiem tysięcy euro. Powiedziała, że rozmawiała o tym z władzami Izraela. Nie podała jednak szczegółów dotyczących takich, podobno tworzonych, rozwiązań.

Przeciętna płaca w Chorwacji to równowartość 850 euro, podczas gdy ceny podstawowych artykułów konsumpcyjnych utrzymują się na podobnym poziomie jak w wielu bogatych krajach UE.