Rząd Sancheza na razie bez wotum zaufania

W grudniu ubiegłego roku zarejestrowano ponad 60 tysięcy nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony - wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. To wynik wyższy o 14,7 procent niż rok wcześniej i drugi najwyższy miesięczny wynik po sierpniu 2018 roku. Mocne zamknięcie roku przyczyniło się do ustanowienia nowego rekordu. czytaj dalej »