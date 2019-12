Baskijscy nacjonaliści poprą rząd socjalistów





Nacjonalistyczna Partia Basków poprze drugi rząd Pedra Sancheza podczas głosowania wotum zaufania dla nowego gabinetu Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. W poniedziałek Pedro Sanchez oraz lider baskijskiego ugrupowania Andoni Ortuzar podpisali porozumienie, w którym strony zobowiązały się do dialogu o statucie Kraju Basków.

W porozumieniu przewodniczący Nacjonalistycznej Partii Basków (PNV) zgodził się na poparcie nowego gabinetu Pedra Sancheza przez sześciu posłów baskijskiej partii w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu Hiszpanii.

W umowie, która została podpisana w poniedziałek po południu w siedzibie Kongresu Deputowanych w Madrycie, Ortuzar stwierdził, że PNV "będzie dążyć do zapewnienia Hiszpanii stabilizacji instytucjonalnej".

W porozumieniu o statucie Kraju Basków

W porozumieniu zawierającym 12 punktów obie strony zobowiązały się m.in. do rozpoczęcia przed lipcem 2020 roku dialogu służącego uznaniu przez struktury państwowe "odpowiednich instytucji" w Kraju Basków, a także opracowania nowego statutu tego regionu.

Poniedziałkowe porozumienie jest drugim, jakie zawarli dotychczas socjaliści po wyborach z 10 listopada 2019 roku, które wygrało PSOE, zapewniając sobie 120 mandatów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych. Jako pierwszy poparcie dla drugiego rządu Sancheza zadeklarował lewicowy blok Unidas Podemos (UP). Ugrupowanie to wprowadziło do izby 35 posłów.

Negocjacje z Katalończykami

PSOE od końca listopada prowadzi negocjacje z Republikańską Lewicą Katalonii (ERC), separatystycznym ugrupowaniem, któremu przewodzi osadzony w więzieniu Oriol Junqueras, były wicepremier tego regionu. W październiku został on skazany na 13 lat więzienia przez hiszpański Sąd Najwyższy za udział w organizacji katalońskiego referendum niepodległościowego z 2017 roku. W procesie tym, na kary więzienia od 9 do 13 lat zostało skazanych łącznie dziewięciu separatystów.

Natychmiastowe uwolnienie skazanych jest głównym żądaniem ERC, w zamian za wstrzymanie się od głosu podczas głosowania wotum zaufania dla drugiego rządu Sancheza. Separatyści z Katalonii domagają się również możliwości organizacji kolejnego plebiscytu niepodległościowego w regionie.

Władze ERC zapowiedziały, że wskutek impasu w negocjacjach zawarcie umowy z socjalistami możliwe będzie nie wcześniej niż po 6 stycznia. Do tego czasu PSOE będzie rozmawiać w sprawie poparcia dla drugiego gabinetu Sancheza z mniejszymi partiami, reprezentowanymi w Kongresie Deputowanych.

