To trudna decyzja dla każdego przywódcy, żeby cofnąć się w wyborach. Teraz nowy czas, nowe otwarcie, nowa siła, nowa energia. To jest nam potrzebne - powiedział Bartosz Arłukowicz, europoseł Platformy Obywatelskiej komentując decyzję Grzegorza Schetyny o niekandydowaniu w wyborach na szefa ugrupowania. Rzecznik partii Jan Grabiec podkreślił, że zmiana przewodniczącego to "okazja do odnowienia Platformy".

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna poinformował w piątek, że nie będzie się ubiegał o reelekcję. Udzielił swojego poparcia Tomaszowi Siemoniakowi, który jest piątym politykiem ubiegającym się o fotel szefa partii. Poza nim o to stanowisko chcą powalczyć Joanna Mucha, Bartosz Arłukowicz, Borys Budka i Bogdan Zdrojewski.

CZYTAJ WIĘCEJ O WYBORACH SZEFA PO >>>

"Najważniejsze jest to, żeby wykorzystać tę okazję do odnowienia Platformy"

"Czas na nowy początek". Schetyna nie startuje na szefa PO, popiera innego kandydata Grzegorz Schetyna... czytaj dalej » Decyzję Schetyny komentowali w Sejmie politycy PO. Rzecznik partii Jan Grabiec powiedział, że "niewątpliwie Grzegorzowi Schetynie udało się podnieść Platformę po bardzo trudnym momencie, jakim było nie tylko odejście Donalda Tuska i przegrane wybory parlamentarne (w 2015 roku - red.)". - Wielu mówiło, że Platforma się nie podniesie, a jest kluczową partią opozycji demokratycznej i partią, która doprowadziła do zwycięstwa w Senacie - mówił.

Dodał, że zależy mu na tym, aby PO "wyszła z tych wyborów wzmocniona". - Najważniejsze jest to, żeby wykorzystać tę okazję do odnowienia Platformy. Wiemy, co jest naszą siłą, które doświadczenia należy zachować i z których trzeba czerpać, ale musimy też odpowiedzieć na wyzwania, które stoją przed nami tu i teraz. Musimy budować maszynę, która zwycięży najbliższe wybory prezydenckie i parlamentarne - podkreślił Grabiec.

"Nowy czas, nowe otwarcie, nowa siła, nowa energia"

Bartosz Arłukowicz podziękował Schetynie za "kawał trudnej roboty". Zaznaczył, że to "trudna decyzja dla każdego przywódcy, żeby cofnąć się w wyborach". - Ale teraz nowy czas, nowe otwarcie, nowa siła, nowa energia. To jest Platformie potrzebne - podkreślił.

- Jestem wielkim zwolennikiem projektów ofensywnych, takich, którymi porwiemy ludzi i kampania będzie żywym tworem. Na ulicy, w czasie rozmowy z ludźmi. To jest mój żywioł, to uwielbiam i to proponuję Platformie - mówił Arłukowicz.

Oglądaj Wideo: tvn24 Arłukowicz o decyzji Schetyny i swojej kandydaturze na szefa PO

Mucha: musimy wygrać wybory prezydenckie, stanąć na wysokości zadania

"Szlag by trafił". Reakcje na decyzję Schetyny Tak po ludzku... czytaj dalej » Joanna Mucha mówiła, że w wyborach na szefa PO startują "bardzo ciekawi kandydaci". - Namawiam moich kontrkandydatów, żebyśmy stanęli w kilku debatach i porozmawiali o ekologii, o praworządności, o prawach kobiet - dodała.

- Przed nami trudny, wymagający kalendarz. Za chwilę wybory prezydenckie i my musimy je wygrać. A wygramy je tylko wtedy, gdy Platforma stanie na wysokości zadania. Startuję z moim hasłem wyborczym: "nowy początek" - poinformowała Mucha.

"Trzeba wybrać tego, kto ma plan, kto wie, jak zwyciężyć z PiS-em"

- Decyzję Schetyny odbieramy jako odpowiedzialną decyzję przewodniczącego partii. Pewnie długo zastanawiał się jaka powinna być jego reakcja - powiedział poseł Cezary Tomczyk. Dodał, że po wieloletniej wspólnej pracy "ma dużą sympatię" do wszystkich kandydatów, "ale na końcu trzeba wybrać tego, kto ma plan, kto wie, jak zwyciężyć z PiS-em i jak budować Polskę po PiS-ie".

Ogłosił, że odda swój głos na Borysa Budkę. - Jest w Platformie powszechne oczekiwanie na zmianę. Borys Budka jest kandydatem zmiany - ocenił Tomczyk.

Oglądaj Wideo: tvn24 Tomczyk: to odpowiedzialna decyzja Schetyny