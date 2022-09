Nic Robertson: To się wydarzy. Nie ma wątpliwości. Będzie to bardzo ciężka zima

Nic Robertson jest dziennikarzem i reporterem CNN, który relacjonował wydarzenia z rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W rozmowie z Janem Niedziałkiem z TVN24 BiS podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu opowiedział o swoich wrażeniach z wojennego frontu. - To, co się czuje w Ukrainie, to chęć walki za każdą cenę - mówił Robertson. Stwierdził również, że obecnie mamy do czynienia z nowym rodzajem wojny. - To wojna hybrydowa. Rosja wykorzystuje energię jako broń - wskazał Robertson. Dodał, że nadchodząca zima będzie trudna dla Europy. Zaznaczył jednocześnie, że Rosja może szukać innych rynków, ale finalnie jej gospodarka ulegnie erozji.