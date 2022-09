Przyszłość mediów. "Milion widzów zostało wyłączonych z różnorodności informacji i debaty politycznej"

Wielu użytkowników, widzów coraz częściej korzysta z mediów cyfrowych, sukcesywnie rezygnując z tych tradycyjnych. Znaczenia nabierają platformy streamingowe, a także aplikacje typu Tik Tok, YouTube czy Instagram. Zdaniem Zbigniewa Benbenka, przewodniczącego rady nadzorczej Grupy ZPR Media, "zmienia się model konsumpcji mediów i musimy za tym nadążać". – Tworzyć treści to jest jedno, ale dystrybuować je to wielka sztuka. Szczególnie dystrybuować je w środowisku nowych mediów - podkreślił. – Wydaje mi się, że te modele mogą współistnieć i będą się tworzyły nowe. Produkty i konsument zmieniają przecież trend – stwierdziła Dorota Żurkowska-Bytner, członkini zarządu Discovery Polska. Uczestnicy panelu poświęconego roli mediów rozmawiali również o zmianie standardu nadawania telewizji naziemnej. – Niesie to ogromne konsekwencje. [...] Po zakończonym procesie ponad milion gospodarstw domowych nie ma nadal dostępu do kanałów komercyjnych - jak Polsat, TV, Puls - z uwagi na nietransparentną decyzję, trudną do zrozumienia – oceniła Dorota Żurkowska-Bytner. Według członkini zarządu Discovery Polska "z punktu widzenia biznesu to jest prawdopodobnie jedno z największych zagrożeń niezależnych mediów", a "media komercyjne na pewno są wartością".