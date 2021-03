Igor Jarek - "Halny" i Olgierd Łukaszewicz w roli Wilhelma Richarda Wagnera

Powieje halny, czyli literacki debiut o sile tornada. Z Igorem Jarkiem, autorem tego zamieszania, rozmawia Max Cegielski. Opowiadania zebrane w tomie "Halny" łączy miejsce akcji - Nowa Huta - i środowisko bohaterów. To jedna z najważniejszych książek 2020 roku nominowana do Paszportów Polityki. - Dzieciństwo miał raczej podłe, uszami mu wychodziło. Za uszy ciągnął go ojciec, za uszy ciągnęła matka, oschła była jak Excel i zimna była jak Zośka. Ale potem? Potem już szło mu z górki tak, że stał się nieśmiertelny. Niech się przed wami wyspowiada, to diabelskie nasienie - tak zaczyna się opowieść życiorysty Janusza Rudnickiego o Wilhelmie Richardzie Wagnerze. W rolę spowiadającego się kompozytora wcielił się Olgierd Łukaszewicz.

Wśród nowości wydawniczych polecanych przez Filipa Łobodzińskiego między innymi "Nienawiść sp. z o.o. Jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem" Matta Taibbiego, czyli rzecz o tym, jak manipulowani jesteśmy przez media.