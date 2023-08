Hołownia: Chcemy wprowadzić francuski PIT. Po trzecim dziecku nie płacisz podatku

Jej kadencja będzie krótsza niż czas oczekiwania na wizytę u specjalistów - powiedział Szymon Hołownia o nowej minister zdrowia w czasie spotkania otwartego w Słupsku. Jak wyliczał, na wizytę u urologa trzeba poczekać w Słupsku 204 dni, do hematologa 225, a na kolonoskopię 510. - Przecież to można umrzeć na raka jelita - wymieniał. Jak podkreślał, Polska 2050 chce "państwa, które działa". Odnosząc się do sytuacji osób transpłciowych, które muszą pozwać rodziców, by dokonać korekty płci, Szymon Hołownia przyznał, iż należy zmienić przepisy. - To niesprawiedliwe, nieludzkie, to rozbija więzi, niszczy rodziny. Państwo nie może traktować swoich obywateli z okrucieństwem - skomentował Hołownia. W kwestiach dzietności przyznał, że z PSL-em chcą wprowadzić francuski PIT. - To taki PIT, gdzie wysokość podatku zależy od tego, ile masz dzieci - mówił lider Polski 2050. Podkreślił, że w przypadku takiego systemu rozliczeń podatkowych, mając więcej niż troje dzieci, nie płaciłoby się podatku.