Zawisza: będziemy opozycją do Donalda Tuska

Będziemy oczywiście opozycją do Donalda Tuska, bo nie wchodzimy do rządu - powiedziała w "Wyborach kobiet" w TVN24 GO Marcelina Zawisza z Razem. Jak jednak zapewniła, nowy rząd otrzyma od jej partii kredyt zaufania, ponieważ w jego umowie koalicyjnej są rzeczy, które są również ważne dla jej ugrupowania. Przypomniała jednak, że kwestie, które dla Razem były kluczowe, znalazły się w protokole rozbieżności. Jak jednak wskazała, "jeśli okaże się, że te elementy będą realizowane i będzie chęć, żeby partia Razem włączyła się w ten rząd, to Adrian Zandberg powiedział, że na każdym etapie jesteśmy gotowi usiąść do tych rozmów". - Nie jesteśmy ani krytyczni, ani nie patrzymy negatywnie. My będziemy chcieli pomagać, pracować wspólnie - dodała. Podkreśliła przy tym, że warunkiem wrócenia do rozmów koalicyjnych miałoby być wspinanie ośmiu procent PKB na ochronę zdrowia. - Są takie rzeczy, które powinny być zrobione niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja finansowa, ponieważ mamy trudną sytuację. - To odbija się na zdrowiu i życiu Polek i Polaków - powiedziała.

Arleta Zalewska i Aleksandra Pawlicka rozmawiały również o rządzie, który formułuje KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica, o próbach tworzenia gabinetu przez Mateusza Morawieckiego oraz o pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy "TAK dla in vitro" w Sejmie.