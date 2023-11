Nowacka: Trzecia Droga powinna mieć świadomość, że są w Sejmie dzięki głosom kobiet, które chcą zmiany

Kamery sejmowe zarejestrowały, jak Jarosław Kaczyński kilkukrotnie na kilka sekund zamknął oczy podczas przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. Wyglądał na zmęczonego, ale reagował na niosące się po sali brawa, sam też oklaskiwał prezydenta. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka, komentując zachowanie prezesa PiS, mówiła, że nie wierzy, że ten "nie ma takiej kontroli nad sobą, że nie wie, że nie wypada się spóźnić, jak wchodzi prezydent i że można wytrzymać na wystąpieniu nędznym, no nędznym, ale jednak premiera". Polityczka w rozmowie z Arletą Zalewską i Aleksandrą Pawlicką przyznała, że wolałaby, aby w umowie koalicyjnej opozycji znalazły się zapisy o prawie aborcyjnym, dekryminalizacji aborcji i refundacji antykoncepcji, jednak jej ugrupowanie zdawało sobie sprawę od dawna, że dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 polityczną misją było tego nie wpisać. - Mieliśmy świadomość, że nie będzie przestrzeni do wielkich negocjacji. Szkoda, bo przecież Trzecia Droga powinna mieć świadomość, że są w Sejmie dzięki głosom kobiet, które chcą zmiany - podkreśliła Nowacka. Poinformowała także, że KO przygotowuje pakiet rozwiązań dla kobiet, w tym ustawy dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego, dekryminalizacji aborcji, klauzuli sumienia i tabletki dzień po.

Arleta Zalewska i Aleksandra Pawlicka również o pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji, kuluarowych rozmowach, a także o pomysłach PiS-u na bycie w opozycji. Zdaniem dziennikarki TVN24 Kaczyński uważa, że Donald Tusk chce objąć funkcję premiera, bo tak chcą urzędnicy z Berlina i Brukseli. - On jest o tym święcie przekonany. Naprawdę uważał, że to wystarczy, żeby po stronie PSL, Trzeciej Drogi przekonać 37 posłów - mówiła dziennikarka podejrzewając, jaki plan miał prezes PiS, by utrzymać władzę. Pawlicka z kolei wskazała, że "PiS nie przetrwa - będzie walka o schedę", którą widać już po pierwszym posiedzeniu Sejmu.