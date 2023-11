Leszczyna: jeśli prezydent będzie blokował ustawy, to gratuluję mu takiej odwagi

My jesteśmy w stanie złożyć odpowiednie projekty ustaw już na pierwszym posiedzeniu Sejmu, żeby Komisja Europejska wiedziała, że polski wymiar sprawiedliwości znów jest niezależny od polityków. To jest najważniejszy kamień milowy i to wystarczy do odblokowania środków z KPO - mówiła w "Wyborach Kobiet" Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem, gdyby prezydent "nie bawił się w kontredanse z PiS", to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy mogłyby do Polski popłynąć jeszcze w tym roku. Jej zdaniem przeszkodą w całym procesie może być tylko Andrzej Duda. - Pytanie, czy będzie miał odwagę spojrzeć w oczy emerytom, rencistom, całej Polsce i powiedzieć: mam was w nosie, ja blokuję te ustawy. No to ja gratuluję takiej odwagi. Wtedy rzeczywiście okaże się niezłomny, ale chyba nie o taką niezłomność mu chodziło - oceniła Leszczyna.

Kolejną gościnią programu była Anna Górska, nowa senatorka z Lewicy. Pytana o to, co by teraz powiedziała Donaldowi Tuskowi stwierdziła, że żeby się nie bał. - Żeby zaufał wyborczyniom, które wybrały, pozwoliły nam – demokratycznej opozycji – wygrać te wybory i żeby zliberalizował prawo aborcyjne. To jest nasze zobowiązanie wobec kobiet, które głosowały w tych wyborach, które spowodowały, że mieliśmy do czynienia z tą gigantyczną frekwencją i które pozwoliły nam wygrać. Jesteśmy im to po prostu winni - powiedziała Górska.