Scheuring-Wielgus: nasze "dziady" na Lewicy mają takie same poglądy jak kobiety

Bardzo często słyszę argumenty, że na Lewicy są "stare dziady", ale nasze "dziady" mają takie same poglądy, jak my - mówiła wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) w podcaście "Wybory kobiet" w TVN24 GO. Gościni Arlety Zalewskiej i Katarzyny Wężyk była pytana między innymi o kwestię aborcji. - 15 października ludzie liczący na progresywne zmiany głosowali na Trzecią Drogę. Często wtedy słyszałam, że trzeba ją ratować. Efekt jest taki, że mnóstwo projektów dotyczących praw kobiet jest hamowanych przez Polskę 2050 i PSL - mówiła Scheuring-Wielgus. Podkreślała też, że "Koalicja 15 października nie jest koalicją, która spija sobie z dzióbków". - Nie jest łatwo, bo każdy z nas ma inne programy i cele, ale każdy z nas na końcu dnia ma świadomość, że nie możemy pozwolić na to, by ta koalicja się rozsypała - tłumaczyła posłanka Lewicy. Odniosła się też do sporu wokół ściągania krzyży w urzędach w Warszawie. - Wszystkie urzędy powinny być miejscami świeckimi, a krzyże powinny być w kościołach albo ewentualnie w domach, jeżeli są osoby, które mają taką potrzebę - stwierdziła Scheuring-Wielgus. Zapewniła, że gdyby była marszałkinią Sejmu, nie miałaby żadnych oporów, żeby również tam zdjąć krzyż.

Arleta Zalewska i Katarzyna Wężyk rozmawiały także o zapowiedziach premiera Donalda Tuska dotyczących wzmocnienia zapory na granicy polsko-białoruskiej. - Wyborcy "uśmiechniętej Polski" mogą być zdziwieni, że Tusk skończył z przekazem europejskim, pozytywnym. liberalnym i łagodnym - komentowała dziennikarka "Newsweeka". Zdaniem Zalewskiej premier "przesuwa się w prawo" na potrzeby kampanii przed wyborami do europarlamentu.