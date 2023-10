Tusk czy Kaczyński, kto lepiej zna się na kobietach?

Marsz Miliona Serc kontra konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Dwa największe wydarzenia tej kampanii po raz kolejny zdominowali mężczyźni. Tusk, Kaczyński, Trzaskowski, Morawiecki, Czarzasty i Biedroń - to oni przemawiali i obiecywali. A kobiety? Dlaczego po raz kolejny zabrakło dla nich miejsca na scenach w Warszawie i Katowicach, chociaż mówili o nich wszyscy? Dlaczego w polskim Sejmie posłanki nadal oceniane są za to, jak wyglądają, a nie za to, jakimi są polityczkami? Jaki wpływ na wynik zbliżających się wyborów będą miały kampanie namawiające kobiety do udziału w głosowaniu? Na te i inne pytania odpowiedzi szukają Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN oraz Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka" w kolejnym odcinku podcastu "Wybory Kobiet".