Aleksandra Dulkiewicz: mam poczucie, że Paweł jest z nas dumny

14 stycznia minęło 5 lat od śmierci Pawła Adamowicza. Były prezydent Gdańska zginął z ręki zamachowca, przemawiając ze sceny finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2019 roku. Jego następczyni, Aleksandra Dulkiewicz, w rozmowie z Arletą Zalewską i Aleksandrą Pawlicką przyznaje, że często odwiedza jego grób i opowiada mu o tym, jak dziś wygląda jego ukochane miasto. - Mimo wielu przeciwności Gdańszczanki i Gdańszczanie potrafią wykazać się niezwykłą solidarnością i on to na pewno widzi. Tak brzmiały przecież jego ostatnie słowa, że Gdańsk jest dobry, uśmiechnięty, szczodry i dzieli się dobrem. I wielu z nas wzięło to do siebie - wspomina Dulkiewicz. Pytana o zbliżające się wybory samorządowe potwierdza, że będzie ubiegać się o reelekcję, zastrzega jednak, że jest za wcześnie, by powiedzieć, czy będzie kandydatką całej rządzącej obecnie w Polsce koalicji. - Dopóki listy kandydatów nie zostaną zamknięte, nie stwierdzę na pewno, że nikt nie wystawi wobec mnie kontrkandydata - mówi obecna prezydentka Gdańska. Unika przy tym jednoznacznej deklaracji światopoglądowej ws. liberalizacji aborcji - czyli kwestii, która najbardziej dzieli dziś koalicjantów. - Mogę powiedzieć, że ja się liberalizuję. Chciałabym, żeby moja córka dorastała w kraju, w którym kobiety mają wybór. Ale najpierw chciałabym poznać szczegóły przepisów, które miałyby zliberalizować dostęp do aborcji do 12. tygodnia - zaznacza Aleksandra Dulkiewicz.

W drugiej części podcastu "Wybory kobiet" Arleta Zalewska i Aleksandra Pawlicka rozmawiają też o politycznym zamieszaniu wokół procesu ułaskawiania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz o tempie wdrażania przez koalicję zmian w zakresie praw kobiet - analizując, jak szybko cierpliwość koalicjantów może się wyczerpać, a ich wspólny projekt zostać wystawiony na pierwszą, poważną próbę.