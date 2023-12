Małgorzata Wassermann: rozum podpowiada mi, że pomogli im zejść z tego świata

Świat zapędził się za daleko. To dotyczy również polityki. Przekraczamy co chwilę dalej idące granice – mówiła w programie "Wybory kobiet" w TVN24 GO Małgorzata Wassermann. Arleta Zalewska z "Faktów" TVN oraz Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka" rozmawiały z posłanką PiS o zmianach w mediach publicznych i propagandowych treściach prezentowanych w TVP za rządów Zjednoczonej Prawicy. Wassermann stwierdziła, że "jest to bardzo wyraźnie odczuwalne, które medium komu sprzyja". Jak mówiła, rzadko ogląda telewizję, TVP "na pewno pokazywało inny punkt widzenia", nie podobało jej się też to, że do stacji nie przychodzili politycy opozycji. Gościni programu była również pytana o to, czy Jarosław Kaczyński to lider na chude lata oraz o prace podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Małgorzata Wassermann przyznała, że nie jest, nie była i nie będzie zadowolona z jej działań, bo "tego nie da się naprawić". - Rozum podpowiada mi, że (Rosjanie – przyp. red.) pomogli im zejść z tego świata - wyznała posłanka.