Klaudia Jachira: to nieprawda, że zabroniono mi krytykowania Jana Pawła II podczas kampanii

Nie było takiego zakazu ani spotkania z Donaldem Tuskiem w tej sprawie – zapewniała Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej w nowym odcinku podcastu "Wybory kobiet" w TVN24 GO. Posłanka znana z kontrowersyjnych wypowiedzi pod adresem Kościoła przyznała, że chciałaby żyć w świeckim państwie. – Takim, gdzie jesteśmy równo traktowani, niezależnie w jakiego Boga wierzymy i czy w ogóle wierzymy. To jest tylko tyle i aż tyle – mówiła Jachira. Jej zdaniem w instytucjach publicznych nie powinno być symboli religijnych, chciałaby także wyprowadzenia religii ze szkół. – Oczywiście jestem też za likwidacją Funduszu Kościelnego. Myślę, że tutaj mamy zgodę jako nowa większość sejmowa. Jestem również za opodatkowaniem księży. Nie rozumiem, dlaczego istnieje taka grupa, która nie podlega opodatkowaniu i żyje naszym kosztem, również kosztem osób niewierzących - wyliczała Jachira. Podkreśliła, że w swoich przekonaniach nie czuje się w Koalicji Obywatelskiej odosobniona. - To, o czym mówili Zieloni, zanim to było modne, na przykład o świeckości państwa i to, o czym Lewica od zawsze mówiła, teraz wchodzi do mainstreamu - zaznaczyła.

Arleta Zalewska i Aleksandra Pawlicka rozmawiały również o udziale kobiet w powołanym na 2 tygodnie rządzie Mateusza Morawieckiego i w przyszłym rządzie Donalda Tuska, w którym – nawet zdaniem samego szefa PO – kobiet jest zdecydowanie za mało.