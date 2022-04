"Gigantyczna bitwa" na wschodzie Ukrainy. "Szturm dużych ukraińskich pozycji musi nastąpić"

W programie "Wiatr ze Wschodu" o wojnie w Ukrainie, która trwa już dwa miesiące. Przed rosyjską inwazją mało kto wierzył, że może do niej dojść. Teraz nikt nie wie, kiedy może się skończyć. Losy tej wojny i losy Ukrainy decydują się na wschodzie kraju w być może największej bitwie w Europie od czasów II wojny światowej. Andrzej Zaucha przedstawił kluczowe informacje dotyczące dotychczasowych działań militarnych. Następnie rozmawiał z Jurij Fiodorowem, historykiem i ekspertem do spraw wojskowości, o tym, czy Ukraina ma szansę się obronić, a Rosjanie wystarczające siły, by osiągnąć swoje cele. - Rosja ma przewagę, jeśli chodzi o uzbrojenie i technikę, ale ma ograniczone rezerwy pod względem ludzkiej siły - mówił Fiodorow. Dodał, że rosyjska armia straciła co najmniej 60 tysięcy osób.