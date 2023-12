Kiedyś pisał przemówienia dla Putina, dziś Putin go ściga. - Gdzie nie spojrzeć czarna przyszłość, a to wszystko dlatego, że ten oszalały starzec wyobraził sobie, że NATO jest zagrożeniem - powiedział w programie "Wiatr ze Wschodu" w TVN24 GO Abbas Galliamow, rosyjski politolog przebywający na emigracji. W rozmowie z Andrzejem Zauchą mówił o możliwych scenariuszach na przyszłość. Jak zaznaczył, "zwykłych Rosjan można nastraszyć NATO albo ukraińskimi faszystami, ale rosyjskie elity tego oczywiście nie kupują". Jego zdaniem "oni z radością pozbyliby się Putina i wrócili do stanu sprzed wojny, ale nie wiedzą, jak to zrobić". - Jeden z powodów, który ich powstrzymuje, to ta wyimaginowana popularność Putina - wskazał. Zwrócił przy tym uwagę, iż "Kreml bardzo intensywnie pracuje nad rozpowszechnianiem mitu, że wojna jest popularna tak samo jak Putin". Według Galliamowa jednak to elity mogą mieć znaczącą rolę w obaleniu rosyjskiego prezydenta, jeśli "przekonają się, że naród już nie jest po jego stronie". - Wtedy spisek i przewrót w wykonaniu elit staje się bardzo prawdopodobny - dodał.