Chcą "obalić Putina i uwolnić Rosję", walczą po stronie Ukrainy. Czym jest legion "Wolność Rosji"?

Setki tysięcy rosyjskich żołnierzy biorą udział w agresji na Ukrainę na rozkaz Władimira Putina. Są jednak też tacy Rosjanie, którzy w Ukrainie, z bronią w ręku, wspierają ukraińską armię, walcząc ze swoimi rodakami. To legion "Wolność Rosji", którego celem jest obalenie reżimu Putina i zmiana ustroju w ojczyźnie. Brali udział między innymi w obronie Bachmutu. O Legionie i rosyjskich ochotnikach na wojnie w programie "Wiatr ze Wschodu" w TVN24 GO Andrzej Zaucha rozmawiał z Ilią Ponomariowem - byłym deputowanym rosyjskiej Dumy, który jako jedyny parlamentarzysta w 2014 roku głosował przeciwko aneksji Krymu. - O ostatecznym końcu wojny będziemy mogli mówić tylko wtedy, kiedy Putin fizycznie nie będzie już prezydentem Rosji. W każdym innym scenariuszu nie ma możliwości, żeby wojna ostatecznie się zakończyła. Nawet jeżeli zostanie zawarte jakieś zawieszenie broni czy armia ukraińska uwolni okupowane tereny, rosyjskie wojska wrócą na sto procent - stwierdził Ponomariow. Jego zdaniem "Federacja Rosyjska jako państwo powinna zakończyć swoje funkcjonowanie". - Nowe państwo powinno być zbudowane od dołu, to znaczy, każdy region powinien sam podjąć decyzję, czy chce w tym uczestniczyć, czy chce iść oddzielnie. To właśnie będzie sprawiedliwy model - wyjaśnił Ponomariow. Podkreślał, że nie pozostaje nic innego, jak tylko brać broń w ręce i walczyć razem z Ukraińcami. - Ukraińcy przecież na Moskwę nie pójdą. Tam powinni pójść Rosjanie - powiedział Ponomariow.