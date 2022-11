Jak działają sankcje? "Nie da się całkowicie zniszczyć gospodarki Rosji"

Rosyjskie wojska wycofują się z terenów na zachodnim brzegu Dniepru. To jeden z najważniejszych, przełomowych momentów od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie. Decyzję ogłoszono podczas spotkania kierownictwa rosyjskiego ministerstwa obrony. Ukraiński wywiad wojskowy przekazał informację o wkroczeniu oddziałów ukraińskich sił zbrojnych do Chersonia. W centrum miasta zebrali się mieszkańcy, którzy oczekiwali na przybycie swoich wyzwolicieli. Władimir Putin rzuca do walki niewyszkolonych żołnierzy, kupuje broń w Iranie i Korei Północnej, a także wykorzystuje rosyjskie surowce, by uderzyć w jedność Zachodu, który jednak cały czas wspiera Ukrainę. Czy Putinowi uda się rzucić świat zachodni na kolana? Jak działają nakładane na Rosję sankcję? O tym w programie "Wiatr ze wschodu" Andrzej Zaucha rozmawiał ze swoim gościem - Siergiejem Aleksaszenko, doktorem nauk ekonomicznych, byłym pierwszym wiceprezesem Rosyjskiego Banku Centralnego i byłym wiceministrem finansów Rosji, który od lat przebywa na emigracji w USA. - Putin chce doprowadzić stan nastrojów społecznych do takiego poziomu, że europejscy wyborcy powstaną, obalą rządy w dużych państwach i doprowadzą do rozłamu w Europie tak, żeby Unia Europejska przestała popierać Ukrainę - mówił Aleksaszenko. Zaznaczył jednocześnie, że plan Putina nie dojdzie do skutku. - Bardzo dużo rozmawiałem z politykami z krajów bałtyckich, z polskimi i niemieckim. Wydaje mi się, że oni, niezależnie od poglądów politycznych, jasno rozumieją, że jest to sprawa moralności. Nie są gotowi by pójść na ustępstwa i zacząć popierać rosyjską wojnę - powiedział. Stwierdził również, że Zachód oddziaływuje na Rosję wysyłając Ukrainie broń i wspierając ją finansowo, a nie poprzez sankcje. - Nie da się całkowicie zniszczyć gospodarki. Jeśli ktoś myśli, że są jakieś sankcje, które mogą, jak mówił Obama, "rozerwać gospodarkę na strzępy", to się myli - ocenił Aleksaszenko.