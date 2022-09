"Organizacja Narodów Zjednoczonych jest martwa, nie jest w stanie niczego zrobić"

Konieczny będzie trybunał dla wszystkich zbrodni putinowskiego reżimu - mówi Garri Kasparow. W rozmowie z Andrzejem Zauchą w "Wietrze ze Wschodu" rosyjski opozycjonista zaznacza, że zarówno rozbicie militarne agresora, jak i rozliczenie każdego zbrodniarza są niezbędne, by mógł powstać nowy system bezpieczeństwa, oparty o demokrację i wolność. Zdaniem byłego szachowego mistrza ONZ to "martwa organizacja, która nie jest w stanie nic zrobić wobec tragedii Ukraińców". - Trzeba budować nowy system, to, o czym mówił świętej pamięci senator McCain. I tam powinny działać zupełnie inne mechanizmy. I to jest oczywiste, że zarówno rozbicie militarne putinowskiej Rosji, jak i osądzenie zbrodniarzy wojennych jest niezbędnym warunkiem, żeby nowy system bezpieczeństwa zaczął funkcjonować - ocenił.