Spięcia w Zjednoczonej Prawicy. "Na Nowogrodzkiej jest podobno plan, jak zażegnać kryzys"

Trwa spór w Zjednoczonej Prawicy po krytyce, jaką europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki wystosował wobec między innymi Mateusza Morawieckiego. Do słów Jakiego odniósł się poseł PiS i były szef KPRM Michał Dworczyk, który współpracę między Prawem i Sprawiedliwością a Suwerenną Polską nazwał "układem pasożytniczym". - Nazywanie kogoś "miękiszonem" to były tylko niewinne słowne igraszki w porównaniu do tego, jak teraz politycy Zjednoczonej Prawicy potrafią nazywać się nawzajem - komentował Radomir Wit w programie "W kuluarach" w TVN24. Stwierdził, że określenie "układ pasożytniczy" miało oddawać pewną filozofię funkcjonowania Suwerennej Polski. Piotr Kraśko zauważył, że po przegranych wyborach w październiku 2023 roku jak na razie nikt nie opuścił PiS ani Zjednoczonej Prawicy. Maja Wójcikowska podała, że "na Nowogrodzkiej jest podobno plan, jak zażegnać kryzys i wszystkim wyszło, że nikomu się nie opłaca wychodzenie czy wyrzucanie". W dalszej części programu dziennikarze podsumowali również pierwsze sto dni rządu Donalda Tuska, a także dyskutowali o aborcyjnym sporze w koalicji rządzącej i wniosku dotyczącym postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.