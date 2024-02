Nagrania z szarpaniny pod Sejmem. "Wielu po ludzku będzie bardzo głupio"

7 lutego grupa posłów PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim chciała wprowadzić do budynku Sejmu byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na ich drodze stanęła Straż Marszałkowska, a gdy politycy opozycji nie zastosowali się do poleceń, doszło do szarpaniny. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska przekazała, że siedmioro posłów PiS zostało ukaranych odebraniem diety poselskiej na okres trzech miesięcy. Do zdarzenia odnieśli się w programie w "Kuluarach" w TVN24 dziennikarze Agata Adamek, Piotr Kraśko i Radomir Wit. - Antonii Macierewicz uczestniczył w rzeczywistości, która nijak odzwierciedla to, co on mówi publicznie. (...) Może teraz powiedzieć wszystko, że w tym czasie był na biegunie północnym i wcale to nie jego ręce, ale to wszystko się nagrało. Myślę, że wielu będzie po ludzku bardzo głupio, gdy opinia publiczna zobaczy te nagrania, gdy minie proces odwoływania się - komentował Wit w programie. Z kolei Adamek dziwiła się, że politycy PiS dalej brną w tę narrację. - Nawet nie można przyznać się do czegoś, co mogło się wydarzyć w ferworze takich wydarzeń, jakie tam miały miejsce. Tylko trzeba od razu powiedzieć, że to zostało zmanipulowane. (...) To tłumaczenie się nie obroni - dodała.