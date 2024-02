Rusza komisja ds. inwigilacji Pegasusem. "PiS takiej afery jeszcze nie miało"

W poniedziałek odbędzie się pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Wytypowani mają zostać pierwsi świadkowie, którzy będą zeznawać w tej sprawie. - Wszystko to, co już wiemy o Pegasusie, jest skandaliczne, ale to, czego dowiedzieć się możemy, wydaje się być czymś, co wstrząśnie polską polityką - mówił Konrad Piasecki w programie "W kuluarach" w TVN24. Zdaniem Arlety Zalewskiej "Prawo i Sprawiedliwość takiej afery jeszcze nie miało". - Wszystkie narzędzia są w rękach Donalda Tuska. To będzie afera, która będzie długo mieszać w kotle Prawa i Sprawiedliwości - dodała Zalewska. Maja Wójcikowska podała, że proces docierania do dokumentów dotyczących afery cały czas trwa. - To będą też prace techniczne. Nie sądzę, żebyśmy na pierwszym merytorycznym spotkaniu spodziewali się czegoś spektakularnego czy usłyszeli jakieś konkretne nazwiska. To wszystko jest długi proces - wyjaśniła Wójcikowska. Dziennikarze dyskutowali także o posiedzeniu Rady Gabinetowej, o przyszłości CPK, a także o zapowiedzianej wizycie premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu.