Duda o Trumpie i wojnie w Ukrainie. "Wolałabym, aby prezydent wycofał się z tego, co powiedział"

Donald Trump przekonuje, że może "bardzo szybko" rozwiązać problem wojny w Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda pytany o te słowa zapewniał, że "jeżeli mi prezydent Donald Trump coś obiecał, to było to dotrzymane. Dotrzymuje danego słowa, jeżeli coś mówi, to traktuje to poważnie". Teraz Trump zagroził, że nie będzie chronił przed Rosją krajów NATO, które nie wypełnią zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Do sprawy w specjalnym programie TVN24 "W kuluarach" odnieśli się Agata Adamek, Piotr Kraśko i Sebastian Napieraj. Adamek przyznała, że wolałaby, aby "nasz prezydent wycofał się z tego, co powiedział i podał przykład, kiedy Donald Trump nie dotrzymał słowa". - Prezydent Duda, reagując na burzę polityczną, która wokół tego powstała, trzyma się tego, że Polska wpłaca tyle, ile powinna wpłacać - tak też nie jest rozumiane funkcjonowanie NATO według idei - dodała. Ponadto dziennikarze odnieśli się między innymi do przepychanki przed Sejmem, gdy posłowie PiS próbowali wprowadzić skazanych i ułaskawionych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a także do protestów rolników i postawy wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Michała Kołodziejczaka.