"Mówiłam, że te maski opadną. I opadły, ale w kuluarach". Kto nie był zadowolony?

W 10 województwach najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska, a w sześciu PiS. Jak zareagowała Lewica na wynik wyborów samorządowych? - Mówiłam, że te maski opadną. I opadły, ale w kuluarach. Te prawdziwe miny chcieli ukryć przed publicznością - powiedziała w programie "W kuluarach" Agata Adamek, która spędziła wieczór w sztabie Lewicy. Jak dodała, była demonstracja radości, jednak wynik był dla nich niezadowalający. - Ambicją Lewicy było to, żeby w Warszawie przeskoczyć kandydata PiS-u – dodała. Radomir Wit zastanawiał się, kto właściwie wychodzi z tych wyborów z jakimś sukcesem. Piotr Kraśko przyznał, iż wynik w wyborach jest świetny dla całej koalicji rządowej, jednak te wybory pokazują, że PiS jest bardzo silną partią. Nie wie, co miałoby się wydarzyć, by poparcie dla nich spadło poniżej 30 procent.