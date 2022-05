Choroba, na którą cierpi nawet co siódma Włoszka

Według danych z 1 maja, od początku rosyjskiej agresji, do Włoch przybyło ponad 105 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Ponad połowa z nich to kobiety, którym towarzyszy aż 37 tysięcy dzieci. Co w tej sytuacji planuje zrobić włoski rząd? O tym między innymi w najnowszym odcinku vloga "VITAlia Mikołajewskiej". Ponadto autorka mówi również o tym, że nawet co siódma Włoszka cierpi na wulwodynię - chorobę, która objawia się chronicznym bólem lub dyskomfortem odczuwanym w okolicach intymnych. W związku z tym konieczne są zmiany w prawie, których ambasadorką jest Giorgia Soleri, poetka, a prywatnie - partnerka wokalisty zespołu Maneskin, Damiano Davida. W wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" Soleri tłumaczyła, z czym borykają się kobiety cierpiące na wulwodynię: "Słyszałam bardzo wiele opowieści od kobiet, które musiały zrezygnować z nauki. Uczęszczanie na zajęcia wiąże się w wielogodzinnym siedzeniem, a z wulwodynią i neuropatią okolic intymnych jest to bardzo trudne. Dlatego te kobiety musiały zrezygnować. Znam osoby, które musiały porzucić pracę, bo ich ból był zbyt silny. W takim momencie to staje się błędnym kołem: bo zostawiam pracę gdy nie mogę się wyleczyć, ale jeśli nie zarabiam, nie mam pieniędzy na to leczenie".