Papież a wojna. Czy święta wielkanocne to moment na pojednanie?

Papież Franciszek regularnie odnosi się do brutalności wojny. Nawołuje do wstrzymania bombardowania i pracy na rzecz pokoju. Jego ostatni wpis na ten temat - a właściwie jego ostatnie zdanie - wywołał kontrowersje. Papież napisał, że "wszyscy jesteśmy winni". Ponadto Watykan poinformował, że rodziny ukraińska i rosyjska będą wspólnie nieść krzyż przy XIII stacji podczas Drogi Krzyżowej, ktora zgodnie z tradycją odbędzie się w Wielki Piątek w Koloseum. - Wielką symboliczną wartością stacji XIII ma być wezwanie do pokoju przed obliczem Chrystusa, który umiera za ludzkość i jej grzechy. Według wartości chrześcijańskich musi być chociaż próba pojednania między wrogami. Niestety między Ukraińcami a Rosjanami jest wrogość – stwierdził Domenico Agasso, autor wywiadu-rzeki z papieżem Franciszkiem. Według Agasso papież "ocenia grzech, a nie grzesznika".