"Presje przebiły cudowne emocje". Watykanista był z papieżem w Iraku

Bez cienia wątpliwości była to najniebezpieczniejsza podróż w dotychczasowym pontyfikacie papieża Franciszka. Pierwsza wizyta zwierzchnika Kościoła katolickiego w Iraku przebiegała w samym środku pandemii COVID-19. Mimo wszelkich niebezpieczeństw spotkanie z wiernymi Franciszek nazwał "powrotem do życia po miesiącach więzienia". Do Iraku zabrał ze sobą 75 dziennikarzy. Wśród nich był Salvatore Cernuzio, watykanista z Kalabrii, który o Stolicy Apostolskiej pisze do włoskich, holenderskich i chińskich dzienników oraz portali informacyjnych. O kulisach podróży, które umożliwiły organizację tak ryzykownego przedsięwzięcia w bardzo niebezpiecznych czasach, dziennikarz opowiedział Marii Mikołajewskiej. Dziennikarka TVN24 i autorka vloga "VITAliaMikołajewskiej" zapytała też, jak zostać watykanistą i dostać się na pokład papieskiego samolotu.