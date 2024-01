"Polska wiarygodnym partnerem. To, co uzgodnione, zostanie spełnione"

Jaki to czas dla polsko-włoskich stosunków dyplomatycznych? - To z pewnością bardzo ważny moment, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że relacje między Włochami a Polską zawsze były bardzo intensywne, niezależnie od tego, kto rządził - odpowiedział ambasador Włoch w Polsce Luca Franchetti Pardo. W rozmowie z Marią Mikołajewską wspomniał, że "brutalna agresja Rosji na Ukrainę przeniosła środek ciężkości na granicę wschodnią" i zaznaczył, że jego państwo jest aktywne w Polsce, chroniąc tutejszą przestrzeń powietrzną własnymi zasobami. Pytany, jakie wskazówki otrzymał, obejmując funkcję ambasadora, odparł, że "jedyną było to, żeby działać w celu jeszcze większego wzmocnienia interdyscyplinarnej więzi, która już jest między naszymi krajami: w gospodarce, kulturze, sztuce, turystyce". Luca Franchetti Pardo wypowiedział się też na temat stosunków polsko-włoskich po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, zapewniając, że "jeśli nastąpiły, to polegają na wzmocnieniu stosunków bilateralnych w tematach europejskich, w których mamy wiele wspólnego". Oprócz tego mówił o największych wyzwaniach dla Włoch, zwracając uwagę, że "niestety są wspólne dla wielu europejskich krajów". - Mierzymy się z zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa i stabilności. To, co dzieje się w Ukrainie, jest jednym z czynników, ale nie jedynym - kontynuował. Wskazał przy tym na "problem z kontrolą ruchów migracyjnych".