Monica Perosino: Polska pokaże nam, czy wspólnota ma szansę na rozwijanie się i na miłość

Ogromne wrażenie wywarł na mnie widok ludzi, którzy szli na miejsce zbiórki przed Marszem Miliona Serc. Po raz pierwszy, odkąd tu przyjeżdżam, odczułam silny ładunek pozytywnej energii, ludzie się do siebie uśmiechają - mówiła w programie "VITAlia Mikołajewskiej" Monica Perosino, korespondentka włoskiego dziennika "La Stampa". Według niej to, co się dzieje w Polsce przez ostatnie osiem lat, "jest stopniową erozją praw człowieka, praw obywatelskich". Jak wytłumaczyła, do swojej gazety napisała już o walce Polek o prawo do decydowania o własnym ciele, a kolejnym ważnym tematem, o którym będzie pisać, jest "taktyka europejskich polityków, którzy za cel obrali sobie budowanie nienawiści do migrantów". Pytana, co jej czytelników interesuje w Polsce, odparła, że wybory, bo "znajdujemy się w kluczowym momencie, jeśli chodzi o Unię Europejską". - Trzeba zrozumieć, w jaką stronę będzie podążać Unia Europejska w najbliższych latach, zwłaszcza teraz, po wyborach na Słowacji, która jest małym krajem, ale też pewnego rodzaju termometrem sytuacji - kontynuowała. Jej zdaniem "Polska będzie tu kolejnym, ważnym wskaźnikiem po wyborach, gdy poznamy ich wynik i zrozumiemy, czy wspólnota jest bardziej skonsolidowana, skupiona na obronie praw człowieka, czy nie".