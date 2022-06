Måneskin. "Wolność i szacunek dla różnorodności"

Måneskin zagrał w środę koncert na jednym z największym festiwali muzycznych w tej części Europy – Openerze. W zeszłym roku członkowie zespołu udzielili setek wywiadów. Teraz Maria Mikołajewska ich pyta, co zmieniło się w ich życiu zawodowym przez ostatnią dekadę? – Zmieniło się naprawdę wiele. Jesteśmy w stu procentach zanurzeni w tej rzeczywistości. Wcześniej wszystko było jeszcze nowe, dopiero się działo, musieliśmy zdać sobie z tego sprawę. Teraz jesteśmy osadzeni w tym nowym życiu, codziennie, dzień za dniem – stwierdziła Victoria De Angelis, basistka zespołu Måneskin. - Dodatkowo codziennie poznajemy nowe osoby, codziennie jesteśmy stymulowani przez inne bodźce – powiedział Thomas Raggi, gitarzysta. Obecnie wiele osób chce współpracować z muzykami. Czy oni sami czują presję ze strony przemysłu muzycznego? - Myślę, że nie ma sensu żyć z takim poczuciem presji. Nawet jeśli zniknęlibyśmy w jednej chwili, przemysł muzyczny dalej by istniał, więc na szczęście nie czujemy, że zależy od nas. Jesteśmy bardzo skupieni na naszej pracy. Przy czym oczywiście bardzo chcemy, żeby wszyscy, którzy z nami pracują czuli się dobrze. Odpowiedzialność względem przemysłu muzycznego wydaje się czymś dla nas odległym – zauważył Damiano David, wokalista. Måneskin wykorzystuje popularność do szczytnych celów, promując równość każdego niezależnie od wyznania, koloru skóry czy orientacji seksualnej. - Uważamy, że nawet, jeśli nie zgadzasz się z czyimś sposobem bycia i wizerunkiem, dopóki ta osoba traktuje innych z szacunkiem i nie robi nic złego, nie ma sensu podejmować działań, oceniać jej, stawiać ją w trudnej sytuacji. Jesteśmy za całkowitą wolnością każdego do wyrażania siebie tak, jak chce – podkreślił David.