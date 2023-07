Ciąża czwarta, poród pierwszy

Wiedzieliśmy, że cała akcja porodowa jest po to, żeby nasz synek urodził się martwy – mówi Paweł Kamiński, który był wtedy z żoną. O tym, że ich dziecko nie żyje, dowiedzieli się na kilka chwil przed porodem. Ciąża była donoszona, wyniki badań - przez dziewięć miesięcy - bardzo dobre. Małżeństwo do tej pory nie zna przyczyny śmierci syna.

Izabella Wojdyr poroniła trzy ciąże. O stracie dowiedziała się podczas badania USG. – Widziałam już główkę, nóżki, rączki. A po pięciu minutach lekarz zamilkł i okazało się, że nie ma bijącego serduszka – wspomina.

Monika Skowrońska była w ciąży osiem razy. - Jako kobieta czuję się gorsza - opisuje. - Nie jestem w stanie urodzić drugiego dziecka, choć tak bardzo bym chciała - wyznaje.

W 2021 roku w Polsce doszło do blisko 32 tysięcy poronień i ponad tysiąca martwych urodzeń. Lekarze szacują, że biorąc pod uwagę wszystkie ciąże, od 10 do nawet 30 procent z nich kończy się poronieniem. Raport NIK wykazał, że 11 procent kobiet po stratach cierpi na depresję. W 14 procentach skontrolowanych szpitali, pacjentki po poronieniach lub martwych urodzeniach przebywały w jednej sali z kobietami w ciąży lub po urodzeniu zdrowego dziecka. ­- Płacz tych dzieci było słychać. Mnie to rozdzierało serce, to było straszne. Po prostu chciałam stamtąd uciec, żeby nie słyszeć płaczu tych dzieci, bo mój synek nigdy nie zapłacze - mówi Agata Siczyńska-Kamińska.