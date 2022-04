Usłyszeć mama, tata

Niepłodność może bardzo zdominować życie. Nasze przez lata było zdominowane. Ani razu nie zarezerwowaliśmy wakacji z wyprzedzeniem, bo być może będę w ciąży – mówi Daria Krajewska, która od ośmiu lat stara się o dziecko. W Polsce, według danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia, jest 1,5 miliona niepłodnych par. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przyrost naturalny w kraju jest ujemny już od 9 lat, a ostanie dane jasno pokazują, że Polska jest w okresie kryzysu demograficznego. Lekarze są zgodni: niepłodnych par będzie coraz więcej. - Początek cyklu, czyli miesiączka, to okropny zawód. To jest zupełny zjazd psychiczny, pogodzenie się z tym, że straciliśmy kolejny cykl, kolejny miesiąc – tłumaczy Natalia Kuśnierewicz starająca się o ciążę od blisko dwóch lat. Podobne uczucia towarzyszą Sebastianowi, który trzy lata temu dowiedział się o swojej niepłodności. - Był to dla mnie ogromny szok, bo nikt nie jest gotowy na taką wiadomość. Zawsze byłem aktywny fizycznie, nigdy nie brałem jakiś używek, więc dla mnie to było coś absurdalnego – mówi. - Poczułem niesprawiedliwość, że moi znajomi mogą mieć dzieci bez problemu. Szedłem z psem na spacer i widziałem młode pary czy samotnych rodziców, którzy idą sobie z wózkami i zastanawiałem się: dlaczego to nie ja? Dr n. med. Grzegorz Mrugacz z Kliniki Bocian twierdzi, że osoby, które przez lata zmagają się z niepłodnością, odczuwają stres podobnej skali jak ci, którzy chorują onkologicznie. - Brak współczucia dla nich jest po prostu nieludzki – komentuje.