120 metrów nad ziemią. Jak wygląda praca na farmie wiatrowej?

Miejscowość Skoczykłody, tuż obok Rawy Mazowieckiej - to właśnie tutaj znajduje się jedna z najnowocześniejszych farm wiatrowych, która obecnie należy do Polskiej Grupy Energetycznej. Farma składa się w sumie z 12 wiatraków, które dostarczają energię dla 40 tysięcy gospodarstw domowych. To tak, jakby w ciągu roku zaopatrzyły w prąd mieszkańców takich miast jak Płock, Elbląg albo Bytom. Mimo że pojawia się coraz nowsza technologia, energia wiatrowa ma jedno zasadnicze ograniczenie - w żadnym z dostępnych dla ludzi miejsc nie wieje cały czas. Jak wybiera się te miejsca, w których wiatr jest najmocniejszy? Czy inwestycje w takie rozwiązania są zawsze opłacalne? Jak wygląda praca na 120-metrowych wiatrakach? Odpowiedzi na te pytania przedstawił Marcin Kwaśny w programie "Tylnymi drzwiami" w TVN24 GO.