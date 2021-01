Zabójstwo Pawła dodało mi odwagi i siły do działania. To, czego doświadczyłam ja, moje córki, nasi najbliżsi, było tak dramatyczne, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić niczego gorszego. Jak już przeżyłam najgorsze, to nic mnie nie zaskoczy i nie zdziwi – mówi Magdalena Adamowicz, wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska. W rozmowie z dziennikarką TVN24 Dominiką Ziółkowską wspomina ostatnie chwile z mężem, wspólne życie z nim i córkami. - Mieliśmy dużo planów. Przede wszystkim, żeby wspólnie się zestarzeć - mówi.