- Nagle chwyciło nas powołanie. Obydwu nas to dopadło w roku ’79. Wziąłem kołdrę, książkę i poszedłem do seminarium. Maciej powiedział, że jeszcze nie może, bo zaczęła się sprawa „Solidarności” – mówi ksiądz Wojciech Zięba. W rozmowie z Tomaszem Mildynem wspomina swojego niedawno zmarłego brata o. Macieja Ziębę. Duchowny opowiada o wspólnym dzieciństwie, studiowaniu nauk ścisłych, intelektualnych dokonaniach dominikanina oraz jego późniejszych problemach. – Ten dół psychiczny był duży, ale udało mu się wyjść z tego i do końca zachować wiarę, nadzieję i miłość – mówi ksiądz Wojciech.

Pytany o świadectwo, które pozostawił po sobie brat, odpowiada: - Wydaje mi się, że pokazał swoim życiem, że jest ono zbyt krótkie, zbyt poważne, żeby je marnować na jakieś konflikty, podkładanie sobie nogi na próżną chwałę.

Uroczystości pogrzebowe ojca Macieja Zięby odbędą się we Wrocławiu w sobotę 9 stycznia. Transmisję uroczystości przeprowadzi tvn24.pl.