Reżyser filmu "Francesco": chciałem znaleźć wzór do naśladowania

Swoimi filmami chce "rzucić światło na rozgrywające się w cieniu tragedie", opowiedzieć o nich tak, żeby zmienić bieg wydarzeń i naprawiać świat. Tak o własnej twórczości mówi Jewgienij Afiniejewski, nominowany do Oscara amerykańsko-izraelski reżyser rosyjskiego pochodzenia. Jego najnowszy film "Francesco" to bogata w fakty i wydarzenia historia o papieżu - którego reżyser widzi przede wszystkim jako człowieka czynu. Film discovery+ Originals będzie miał swoją światową, a także polską premierę, w niedzielę w TVN24 GO. Kilka dni wcześniej jego autor opowiedział Marii Mikołajewskiej o tym, czego sam nauczył się o Franciszku w ciągu trzech lat pracy nad filmem.