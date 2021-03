Film "Francesco". "Gdy papież do mnie zadzwonił, doświadczyłem, że nie jestem tylko gejem"

Jako katolik nienawidził swojej orientacji seksualnej, jako gej żył w przekonaniu, że nie ma dla niego miejsca w Kościele, w którym dorastał. Tak wyglądało całe dzieciństwo, czas dojrzewania i młodość Andrei Rubery, 60-letniego menadżera z Rzymu, męża Daria i ojca trojga dzieci. Kiedy postanowił wprowadzić je do wspólnoty Kościoła, bał się, czy wspólnota nie zawiedzie ich tak samo jak jego. Pytanie o swoje dzieci zadał najważniejszej osobie w Kościele - papieżowi Franciszkowi - którego odpowiedź zmieniła życie całej rodziny. Andrea Rubera jest jednym z bohaterów filmu wyprodukowanego przez discovery+ Originals "Francesco". To o nim papież wspomina, mówiąc o prawie homoseksualnych par do zawierania związków partnerskich. Reporterce TVN24 Marii Mikołajewskiej opowiedział historię swojej walki o życie w zgodzie z własną naturą i religią. Rozmowa tylko u nas.