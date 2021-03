"Mam sporo do pokazania". Polka z szansą na Puchar Świata

Zuzanna Witych z szansą na wygraną w Pucharze Świata we freeridzie. Polska narciarka jako pierwsza reprezentuje nasz kraj w tej dyscyplinie na tym poziomie. Chociaż to jej pierwszy sezon we Freeride World Tour to już ma na koncie wygraną w austriackim Fieberbrunn. W tych ekstremalnych zawodach oceniana jest między innymi szybkość i płynność przejazdu na nieprzygotowywanych wcześniej stokach, ale również poziom skomplikowania figur wykonywanych w powietrzu. W oddzielnych kategoriach rywalizują narciarze i snowboardziści. Z Zuzanną Witych rozmawiał Konrad Borusiewicz.