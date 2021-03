Budowa bazy kosmicznej na Marsie. Polka prowadzi prace badawcze dla NASA

Kolonizacja, budowa schronów i stacji kosmicznych na Marsie i Księżycu. To przyszłość. Jednak zanim do tego dojdziemy, potrzebne są lata badań. Prace nad betonem, z którego mogłyby powstać budynki w kosmosie, prowadzi szczecinianka, profesor Aleksandra Radlińska, która po skończeniu studiów wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tam wykłada na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii, a także prowadzi badania dla NASA. Jak wyglądają badania i co dzięki nim możemy osiągnąć? O tym wszystkim opowiedziała naszej reporterce Alicji Szymańskiej.