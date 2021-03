Uzależnieni w sieci. "Miałem stany lękowe, nie potrafiłem wyrwać się z komputera" 17.03.2021

W ostatnich latach internet stał się miejscem, w którym możemy zrobić zakupy, uczyć się, znaleźć przyjaciół czy partnera życiowego - stał się miejscem, w którym żyjemy. Pandemia spowodowała, że coraz więcej osób odczuwa negatywne skutki korzystania z sieci. W skrajnych przypadkach prowadzą one do uzależnienia. Jeżeli odczuwasz dyskomfort psychiczny lub fizyczny z powodu nadmiernego korzystania z sieci, to jest to pierwszy krok w drodze do nałogowego korzystania z dóbr świata cyfrowego - przekonują eksperci. Bohaterowie materiału - młodzi ludzie przebywający w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień MONAR - opowiadają o swojej przygodzie ze światem cyfrowym, która doprowadziła ich do uzależnienia. Historie Kasi, Wiktora, Wojtka i Rafała są jednocześnie apelem do nas - internet daje wiele szans, ale jednocześnie tworzy tyle samo zagrożeń. Reportaż Adama Kręzela tylko w TVN24 GO.