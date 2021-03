Fit_Oldboy: Wiek to tylko liczba!

Jego przemianę z "pana z brzuszkiem" w Fit Oldboya obejrzano w internecie prawie 6,5 miliona razy. I to na całym świecie. Nic dziwnego. Trudno oderwać wzrok patrząc na jego formę. Zwłaszcza kiedy zajrzymy w jego dowód osobisty i dowiemy się, że ma... 67 lat. Ale nie byłoby tej przemiany, gdyby nie Flagowy Trener, czyli Tomasz, syn pana Wojciecha. Kiedyś to ojciec zaraził sportem syna, dziś to syn dba o formę ojca i sumiennie wszystko nagrywa. Razem pokazują, że nigdy nie jest za późno na sport, także ekstremalny. Na ich treningu był reporter TVN24 Tomasz Mildyn.