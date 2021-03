Sekwencjonowanie wirusa. Co to jest i jak może pomóc w walce z pandemią COVID-19?

Sekwencjonowanie to badanie, które pozwala rozpoznać i zlokalizować różne warianty koronawirusa. Dzięki tej metodzie w Polsce wykryto nowe mutacje SARS-CoV-2, m.in. brytyjską i południowoafrykańską. Wczesne zbadanie pojawiających się nowych wariantów pozwala na szybkie reakcje. - Ma to bezpośrednie przełożenie na transmisyjność, na oddziaływanie z mechanizmami odpornościowymi, tutaj myślę o szczepionkach – wyjaśnia dr hab. Radosław Charkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Naukowcy są zgodni, że aby móc kontrolować rozwój pandemii, niezbędne jest rutynowe sekwencjonowanie wirusa na większą skalę. Choć rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapewnił, że takie badania są prowadzone przez Agencję Badań Medycznych we współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, okazuje się, że projekt dopiero rusza. - Czekamy w tym momencie na pierwsze próbki, które pójdą do sekwencjonowania – mówi prof. Krzysztof Pyrć, koordynator projektu. Potrzebę prowadzenia powszechnych badań zauważa dr hab. n. med. Robert Wojtyczka, dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. - Jeślibyśmy takie badania prowadzili na dużych populacjach na terenie Polski, moglibyśmy łatwiej diagnozować, w którym rejonie te obostrzenia muszą być wprowadzone, a w którym mogą być łagodzone - ocenia. Prof. Joanna Zajkowska, podlaski wojewódzki konsultant ds. epidemiologii dodaje, że „z punktu widzenia epidemiologii, tak jak jest to w innych krajach, co dziesiąta próbka powinna być poddawana sekwencjonowaniu, żeby zobaczyć, na bieżąco monitorować, gdzie te warianty i jakie warianty się pojawiają”.