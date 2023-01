Rocznica katastrofy w hali Międzynarodowych Targów Katowickich

To największa katastrofa budowlana w historii Polski. Było mroźne, zimowe popołudnie, kiedy pod ciężarem śniegu runął dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich. W środku znajdowało się prawie 700 osób. Akcja ratunkowa trwała wiele dni. Zginęło 65 osób, ponad 170 zostało rannych. 15 lat później, reporter TVN24 Jerzy Korczyński zapytał ocalałych i ratujących o to, jak wspominają tę tragedię oraz jaki miała wpływ na ich dalsze życie. Zanim ludzie dotarli, to była pustka, cisza, ciemność i niesamowity ból, i świadomość, że ja już odchodzę – relacjonuje ocalały z katastrofy budowlanej MTK w 2006 roku Zdzisław Krasoń.