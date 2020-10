W żadnym stopniu nie dziwię się protestom. Jestem wstrząśnięty, że tego rodzaju decyzja została podjęta przez Trybunał Konstytucyjny. Mamy tutaj do czynienia z przekroczeniem przez prawo granic, które powinny być zachowywane - komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan, były prezes TK. Jak mówi, "prawo nigdy nie powinno wkraczać w sytuacje, w których decyzja musi być pozostawiona autonomii woli każdego człowieka, który jest narażony na decyzję niezwykle heroiczną, trudną, potwornie skomplikowaną także z punktu widzenia konsekwencji". - Władza wprowadziła nas w prawny klincz, z którego nie ma dobrego wyjścia - dodaje. W rozmowie z reporterem magazynu "Polska i Świat" Michałem Traczem mówił również, że jeśli władza przyzna, że od 2015 roku nie mamy legalnego Trybunału Konsytytucyjnego, to orzeczenia można by nie publikować i wówczas nie weszłoby ono w życie.