Strażnicy nieba, cz. 2

Ochrona przestrzeni powietrznej NATO jest dla wojska priorytetem. Na wschodniej flance Sojuszu jesteśmy my, Polacy. To na barkach naszych pilotów spoczywa zapewnienie bezpieczeństwa nieba przed potencjalnym zagrożeniem. By myśliwce mogły latać, potrzebny jest cały sztab ludzi. Artur Molęda postanowił przekonać się na własnej skórze, z czym wiąże się praca załóg lotniczych i wzbił się w powietrze myśliwcem F-16. Z bliska zobaczył, jak wygląda przechwycenie innego samolotu i przekonał się, jak wieloma rzeczami musi zajmować się pilot podczas lotu. Zanim Artur Molęda wsiadł na pokład myśliwca, musiał przejść szereg badań i szkoleń. W TVN24 GO dostępna jest również pierwsza część reportażu "Strażnicy nieba".