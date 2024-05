Lekarz miał podbierać ampułki z SOR. Dyrektor jednak wiedział o problemie? Nagranie

Reportaż Mateusza Kudły wywołał lawinę zdarzeń. W materiale przedstawił wypowiedzi pracowników szpitala Żeromskiego w Krakowie, według których jeden z lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego miałby wynosić ampułki z lekami narkotycznymi. Reporter TVN24 dotarł też do nagrania monitoringu, na którym lekarz SOR-u jest podpięty do kroplówki. W tym czasie przyjmuje pacjentów. Lekarz zlecił wtedy stażystce wstrzyknięcie do kroplówki zawartości ampułki. Według informatorów miał być to fentanyl, silnie uzależniający narkotyk. To właśnie ampułki z tym, jak i innymi opioidami, miały znikać na SOR-ze. Dyrektor szpitala wielokrotnie zapewniał, że o sprawie nic nie wiedział. Po naszym spotkaniu zlecił nawet kontrolę, która nie wykazała nieprawidłowości. Od tego czasu Mateusz Kudła dotarł do kolejnych materiałów - choćby nagrania rozmowy dyrektora, z którego, według naszych rozmówców, wynika, że dyrektor jednak wiedział o problemach na oddziale.