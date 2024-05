Gest, który przeszedł do historii i "narodowy mit na czasy trudne". To tutaj wszystko się wydarzyło

Dziś największe polityczne zmiany są relacjonowane przez kamery i reporterów, ale jak była relacjonowana jedna z najważniejszych zmian w politycznej historii Polski, czyli uchwalenie Konstytucji 3 maja? Na to pytanie w rozmowach z ekspertami odpowiedzi szukał reporter TVN24 Jan Piotrowski. Kustosz zbiorów grafiki Zamku Królewskiego w Warszawie Tomasz Jakubowski wskazał, że najbliższe relacji reporterskiej tego dnia są dwie ryciny autorstwa Gustawa Tauberta i Jana Piotra Norblina, którzy byli naocznymi świadkami uchwalenia konstytucji. Najsłynniejszym przedstawieniem wydarzeń tego dnia jest obraz Jana Matejki, który powstał 100 lat po uchwaleniu ustawy zasadniczej. Co ciekawe, przedstawia moment nie samego uchwalenia prawa, ale triumfalny pochód króla i polityków do pobliskiej archikatedry. Ma jednak wiele nieścisłości. - Sam pochód się wydarzył, ale nie było aż tak spektakularnie, jak u Matejki. Części osób nie mogło tam być. Matejko wyjął scenę z zamku i pokazał ją na zewnątrz, bo dzięki temu mógł dołożyć osoby, które nie mogły być obecne w zamku, ale jednocześnie ta konstytucja ich dotyczyła - wyjaśniła Paulina Jasna z działu edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Zdaniem dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie profesora Wojciecha Fałkowskiego Konstytucja 3 maja to wielki mit narodowy, akt założycielski nowożytnego państwa polskiego.